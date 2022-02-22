Песков пояснил, когда именно по времени прошло подписание договоров с ЛНР и ДНР

14:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что подписание документов с ЛНР и ДНР об их признании состоялось в момент трансляции телеобращения президента РФ Владимира Путина к гражданам.

«Сначала было заседание Совета безопасности, потом было очень много отдельных контактов, потом была работа над текстом документа. Потом была запись обращения президента к россиянам, потом был эфир этой записи, а пока шел эфир этой записи, состоялось подписание», — пояснил он.