Песков пояснил, когда именно по времени прошло подписание договоров с ЛНР и ДНР
14:31 22.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сначала было заседание Совета безопасности, потом было очень много отдельных контактов, потом была работа над текстом документа. Потом была запись обращения президента к россиянам, потом был эфир этой записи, а пока шел эфир этой записи, состоялось подписание», — пояснил он.
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