Джонсон: Я не хочу, чтобы мы дискредитировали россиян только по причине их национальности

16:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что западные страны при разработке санкционных мер против России не должны скатываться в русофобию, применяя меры против физических лиц исходя лишь из их национальности.

«Мы не должны позволить нашему возмущению, нашей ярости от того, что произошло на Украине, вылиться в русофобию. Я не хочу, чтобы мы дискредитировали россиян только по причине их национальности», — сказал Джонсон, выступая во вторник в Палате общин британского парламента.