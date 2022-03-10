В РФ отменили экзамены оценки знаний английского языка IELTS
09:20 10.03.2022 Источник: Коммерсант.ru
Международная система оценки знания английского языка IELTS отменяет все экзамены на территории России. Как стало известно «Ъ», тех, кто планировал сдавать тест, предупредили об отмене экзаменационных сессий «в связи с обострением внешнеполитической обстановки» после начала военной операции России на Украине.
«В результате обострения внешнеполитической обстановки все экзаменационные сессии IELTS приостановлены на территории Российской Федерации по решению собственников экзамена IELTS — British Council & Cambridge Assessment English»,— говорится в письме IELTS.
Компания предлагает оперативно перенести средства, уплаченные за экзамен, на курсы по подготовке к нему. В противном случае деньги будут заморожены до возобновления первых экзаменационных сессий в России.
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