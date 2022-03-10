Google ограничил покупку приложений в Play Market для российских пользователей

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Google ограничил покупку приложений в своем магазине Play Market для пользователей из России, теперь пользователи смогут пользоваться только бесплатным контентом. Об этом сообщается на сайте Google.

«В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни. Это означает, что во время приостановки вы не сможете покупать приложения и игры, оплачивать подписки или совершать какие-либо покупки цифровых товаров в приложениях с помощью Google Play в России», — сообщается в заявлении компании.

Для существующих платных подписок следующий платеж не будет обработан, пояснили в компании. После истечения периода подписки пользователи потеряют доступ к ней. Если подписка предлагает льготный период, то доступ сохранится до его окончания.

Доступ к ранее приобретенным приложениям сохранится, однако пользователи смогут столкнуться с ограничениями доступа к ранее приобретенным приложениям и контенту из-за перебоев со стороны поставщиков услуг.

Предзаказы со сроком доставки после приостановки работы платежной системы Play не будут выполнены, а все деньги по ним вернутся пользователям.