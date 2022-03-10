Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла на границе двух стран

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перестрелка произошла в четверг между пограничниками Киргизии и Таджикистана на одном из спорных участков границы двух государств. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности.

«10 марта 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», — говорится в сообщении.