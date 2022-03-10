В России выявили 51 231 случай заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 51 231, до 17 191 300, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 21 января, в относительном он составил 0,3%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 148 634, до 15 043 717. Днем ранее в штабе сообщили о 92 732 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 665, до 358 911. Днем ранее было выявлено 645 смертей.