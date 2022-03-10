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Пекин жестко отреагирует на применение санкций США в отношении Китая из-за Украины — МИД

12:20 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти намерены жестко отреагировать в случае применения американских санкций в отношении КНР из-за противоречий между Россией и США, связанных с украинским кризисом. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«В процессе урегулирования взаимоотношений с РФ Соединенные Штаты не имеют права применять т. н. санкции в отношении китайских компаний и индивидуальных лиц, — подчеркнул он на брифинге. — В противном случае КНР даст на это решительный и серьезный ответ».

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