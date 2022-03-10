0
0
413
НОВОСТИ

Великобритания включила в "черный список" еще семерых россиян

13:32 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в четверг расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян. Как говорится в документе, опубликованном МИД королевства, под ограничения попали руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава банка ВТБ Андрей Костин, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, предприниматель Олег Дерипаска (EN+ Group), председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев и глава «Транснефти» Николай Токарев.

Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, что может существенно усложнить для Абрамовича продажу футбольного клуба «Челси» (Chelsea F. С.).

«В рамках усилий правительства Великобритании, направленных на изоляцию [президента РФ Владимира] Путина и его окружения, активы этих олигархов в Великобритании, общая стоимость которых составляет около 15 млрд фунтов стерлингов, будут заморожены. Им запрещено совершать сюда поездки, а британские граждане или компании не могут вести с ними дела», — говорится в сообщении Форин оффиса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:08 10.03.2022
Юрлицам и ИП будут выдавать наличную валюту только на командировки за границу - ЦБ РФ
0
9
17:40 10.03.2022
Власти РФ решат все проблемы, возникающие из-за повышенного спроса на товары — Путин
0
76
17:37 10.03.2022
В Сбербанке в несколько раз вырос спрос на золото
0
88
17:32 10.03.2022
Собянин выделил 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса
0
87
17:12 10.03.2022
Госдума согласилась на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина
0
134
17:00 10.03.2022
Из лаборатории в Харькове за рубеж передали контейнеры с эктопаразитами летучих мышей — МО
0
149
16:50 10.03.2022
Андрей Воробьев в Красногорске проверил ход строительства соцобъектов и работу системы «Безопасный регион»
0
144
16:32 10.03.2022
Иностранным компаниям будет непросто вернуться на рынок России — Медведев
0
197
16:20 10.03.2022
Сергей Шнуров покинул пост генерального продюсера RTVI
0
209
16:12 10.03.2022
В Анталье никто не собирался договариваться о прекращении огня — Лавров
0
297

Возврат к списку