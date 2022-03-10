Великобритания включила в "черный список" еще семерых россиян

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в четверг расширила введенные против РФ санкции, включив в черный список еще семерых россиян. Как говорится в документе, опубликованном МИД королевства, под ограничения попали руководитель компании «Роснефть» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава банка ВТБ Андрей Костин, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович, предприниматель Олег Дерипаска (EN+ Group), председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев и глава «Транснефти» Николай Токарев.

Всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, их активы в стране подлежат заморозке. Им также запрещено совершать сделки с британскими физическими и юридическими лицами, что может существенно усложнить для Абрамовича продажу футбольного клуба «Челси» (Chelsea F. С.).

«В рамках усилий правительства Великобритании, направленных на изоляцию [президента РФ Владимира] Путина и его окружения, активы этих олигархов в Великобритании, общая стоимость которых составляет около 15 млрд фунтов стерлингов, будут заморожены. Им запрещено совершать сюда поездки, а британские граждане или компании не могут вести с ними дела», — говорится в сообщении Форин оффиса.