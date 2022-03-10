Минпромторг РФ предложил запретить экспорт в ЕС древесины и ряда изделий из нее

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ предложил запретить до конца года экспорт в «недружественные страны» древесины и ряда изделий из нее, являющихся сырьем для производства бумаги и фанеры, сообщило министерство. Минпромторг ждет утверждения соответствующего постановления правительства в ближайшее время.

«Минпромторг России предложил ввести до конца этого года запрет на экспорт древесины и ряда изделий из нее. Запрет коснется вошедших в перечень недружественных государств, включая США и страны Европейского союза. Балансы березовые (основное сырье для производства бумаги) и топливная щепа, попадающие под запрет, являются критически важными товарами для Евросоюза», — отмечает министерство. Минпромторг уточняет, что на российских производителей этих материалов приходится от 10 до 15% их потребления Финляндией.

«В свою очередь, запрет экспорта фанерного кряжа (сырье для производства фанеры) на фоне антидемпинговых пошлин Евросоюза на готовую фанеру из России не позволит европейским производителям наращивать мощности собственных предприятий за счет российского сырья», — говорится в сообщении.