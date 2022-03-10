В Анталье никто не собирался договариваться о прекращении огня — Лавров
16:12 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российско-украинские переговоры в Анталье не предполагали достижения договоренностей о прекращении огня, заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.
«Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня, — сказал он. — Все эти предложения и последовательность шагов, изложенные в этих предложениях, хорошо известны украинской стороне».
По словам Лаврова, если Киев хочет заявить, что «все благие устремления [Украины] провалились», то это вписывается в «логику украинской дипломатии, украинской политики: внешние эффекты, рассчитанные на сиюминутное восприятие публики и подменяющие реальную работу».
Между делегациями России и Украины в Белоруссии идет «деловой разговор», встреча в Анталье не призвана его подменить, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
«Мы приехали сюда не для того, чтобы подменить переговорный трек, который был создан президентом России и президентом Украины и который разворачивается на белорусской территории. Именно там обсуждаются практические вопросы, именно там подробнейшим образом разъяснено, что необходимо сделать, чтобы закончить этот кризис. Это и демилитаризация, и денацификация, и обеспечение нейтрального статуса Украины, целый ряд других вещей», — сказал он.
Как отметил Лавров, российская сторона предупредила, что не намерена «создавать параллельный тред, как это, наверное, хочется украинской стороне». «Они [представители Украины] всегда предпочитают подменять конкретную работу по выполнению договоренностей созданием новых форматов, которые обязательно должны занимать главное место в новостях, тем самым демонстрировать их активность, которые симулируют реальную работу», — добавил глава МИД РФ.
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