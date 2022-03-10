Иностранным компаниям будет непросто вернуться на рынок России — Медведев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежным компаниям, которые сейчас уходят с российского рынка, будет непросто вернуться на него. Уверенность в этом выразил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто», — подчеркнул он в публикации на своих страницах в социальных сетях.

Политик отметил, что примером этого может служить 2014 год, когда «усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции». Однако за прошедшее время Россия, ответив на эти действия симметричными ограничениями, смогла обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения, добавил Медведев.