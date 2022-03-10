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НОВОСТИ

Сергей Шнуров покинул пост генерального продюсера RTVI

16:20 10.03.2022 Источник: НГ-Online

Музыкант Сергей Шнуров объявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом RTVI.

Генеральным продюсером RTVI лидер группы «Ленинград» стал летом 2021 года. Должность Шнурову предложил владелец телеканала Микаель Исраелян. Тогда шоумен говорил о планах развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки.

«В контексте происходящих событий мое мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI. Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — приводит RTVI сегодняшние слова Шнурова.

Вера Цветкова

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