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НОВОСТИ

В России перестал работать Instagram

10:00 14.03.2022 Источник: Lenta.ru

На территории России с полуночи 14 марта заблокирован доступ к Instagram. О намерении ограничить соцсеть ранее сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве указали, что такой шаг связан с распространением в Instagram призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. При этом пользователям дали 48 часов на то, чтобы сохранить или перенести свои публикации на другие площадки.  Lenta.Ru

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