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НОВОСТИ

На руках у россиян находится $90 млрд

10:20 14.03.2022 Источник: Известия

В условиях запрета на поставку в Россию наличных долларов и евро главным обладателем крупных запасов «бумажной» валюты стало население, на руках у которого находится более $90 млрд.

По данным международной инвестиционной позиции ЦБ, на октябрь прошлого года на руках у граждан находилось порядка $85,8 млрд. Покупки в следующие четыре месяца большинство экспертов, опрошенных «Известиями», оценили еще в $4–6 млрд. Таким образом, общий объем валютной наличности может превышать $90 млрд, что является новым рекордом в этом сегменте.

Главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин считает, что по итогам первого квартала количество наличной валюты у населения может увеличиться до $100 млрд. Ведь граждане продолжают и будут дальше снимать средства со счетов в рамках установленного ЦБ лимита в $10 тыс.

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