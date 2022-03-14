Из-за обесточивания на шахте в Донбассе 80 горняков оказались блокированы под землей

11:20 Источник: Интерфакс

Вентиляционный ствол крупнейшей в Донбассе шахты имени Засядько обесточен в результате обстрела Донецка, 83 горняка блокированы под землей, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.

"В 08:45 в результате обстрела Киевского района Донецка обесточены восточный вентиляционный ствол "Шахты имени Засядько". Под землей находится 83 человека, их будут выводить на поверхность", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Минугля и энергетики ДНР.