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Из-за обесточивания на шахте в Донбассе 80 горняков оказались блокированы под землей

11:20 14.03.2022 Источник: Интерфакс

Вентиляционный ствол крупнейшей в Донбассе шахты имени Засядько обесточен в результате обстрела Донецка, 83 горняка блокированы под землей, сообщает министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.

"В 08:45 в результате обстрела Киевского района Донецка обесточены восточный вентиляционный ствол "Шахты имени Засядько". Под землей находится 83 человека, их будут выводить на поверхность", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Минугля и энергетики ДНР.

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