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Западные СМИ однобоко освещают события на Украине - посол РФ в США

08:05 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине, не вспоминая о принципах свободы слова и плюрализма мнений. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос издания «Ньюсуик».

«Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором», — сказал он. «Ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США. Наглядный пример — блокировка трансляций российских государственных СМИ в YouTube („Ютьюб“)», — добавил российский дипломат.

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