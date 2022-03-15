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В семи субъектах РФ превышен порог заболеваемости ОРВИ - Роспотребнадзор

08:10 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в семи субъектах Российской Федерации, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

«На 10 неделе 2022 года (07.03.2022 — 13.03.2022) на территории Российской Федерации, как и на предыдущих неделях года, регистрировалась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ), обусловленная преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. <…> По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в семи субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля гриппа составила 1,8%, превалировали вирусы гриппа А. Также регистрировались единичные случаи гриппа В. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения.

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