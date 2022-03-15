Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении
11:05 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от правящей Демократической партии Туркмении Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, получив 72,97% голосов. Об этом объявила во вторник Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов страны.
«В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте избиркома.
Комиссия напоминает, что выборы президента Туркмении состоялись 12 марта. В голосовании участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей, сообщает избирком.
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