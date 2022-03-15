Премьеры Польши, Чехии и Словении на поезде пересекли польско-украинскую границу

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьеры Польши, Чехии и Словении около часа назад на поезде пересекли польско-украинскую границу и направляются в Киев. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.

«Поезд, в котором находятся премьер [Польши] Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, около часа назад пересек польско-украинскую границу. Делегация едет в Киев, где сегодня пройдут встречи с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и премьером [Денисом] Шмыгалем», — сказал Дворчик. «Делегация представляет Евросоюз», — указал он.

«Визит готовился много дней, но держался в секрете», — добавил Дворчик, подчеркнув, что решение о поездке было принято на саммите ЕС в Версале. Оно согласовано с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.

Как сообщили в Варшаве, цель визита — подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу. «Это реальная, конкретная поддержка», — указал Дворчик. По его словам, все детали станут известны на пресс-конференции в Киеве.