Премьеры Польши, Чехии и Словении на поезде пересекли польско-украинскую границу
12:00 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьеры Польши, Чехии и Словении около часа назад на поезде пересекли польско-украинскую границу и направляются в Киев. Об этом заявил во вторник на брифинге руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик.
«Поезд, в котором находятся премьер [Польши] Матеуш Моравецкий, вице-премьер по вопросам безопасности Ярослав Качиньский, премьеры Чехии и Словении, около часа назад пересек польско-украинскую границу. Делегация едет в Киев, где сегодня пройдут встречи с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и премьером [Денисом] Шмыгалем», — сказал Дворчик. «Делегация представляет Евросоюз», — указал он.
«Визит готовился много дней, но держался в секрете», — добавил Дворчик, подчеркнув, что решение о поездке было принято на саммите ЕС в Версале. Оно согласовано с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.
Как сообщили в Варшаве, цель визита — подтверждение безоговорочной поддержки всего Европейского союза суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу. «Это реальная, конкретная поддержка», — указал Дворчик. По его словам, все детали станут известны на пресс-конференции в Киеве.
НОВОСТИ
- 13:20 15.03.2022
- Кремль разочарован равнодушием Запада к гибели мирных жителей в Донецке — Песков
- 13:05 15.03.2022
- ЕС запретил любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ
- 13:00 15.03.2022
- В Киеве вводят запрет на продвижение без спецпропусков
- 12:32 15.03.2022
- В Москве выявили 999 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:20 15.03.2022
- Китай поддерживает исключение темы Украины из повестки встречи G20 — МИД КНР
- 12:05 15.03.2022
- В России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 15.03.2022
- Правительство разберется с подорожанием сахара
- 11:20 15.03.2022
- ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области
- 11:05 15.03.2022
- Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении
- 11:03 15.03.2022
- СберБанк продлит срок действия банковских карт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать