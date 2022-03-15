Китай поддерживает исключение темы Украины из повестки встречи G20 — МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Китая поддерживает инициативу Индонезии не включать кризис на Украине в повестку встречи G20. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«G20 — это важная площадка для обсуждения международного экономического сотрудничества. Это неподходящая платформа для обсуждения вопросов о политике и безопасности, которым является ситуация на Украине», — сказал дипломат.

Он отметил, что Китай ожидает, что страны G20 будут обсуждать вопросы экономического восстановления, а также противодействия пандемии.

Советник министерства иностранных дел, координатор Джакарты в G20 Диана Триансиа заявила в понедельник, что Индонезия на правах председателя Группы двадцати не намерена включать кризис на Украине в текущую повестку дня, вместо этого сосредоточится на темах, обозначенных в качестве приоритетных в конце прошлого года.

Ранее Индонезия объявила, что во время своего председательства намерена сосредоточиться на вопросах восстановления мировой экономики после пандемии, реформирования глобальной системы здравоохранения, энергетического перехода и цифровой трансформации. Президент Джоко Видодо планирует провести итоговый саммит 30–31 октября на острове Бали в очном формате.