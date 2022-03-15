Китай поддерживает исключение темы Украины из повестки встречи G20 — МИД КНР
12:20 15.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Китая поддерживает инициативу Индонезии не включать кризис на Украине в повестку встречи G20. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«G20 — это важная площадка для обсуждения международного экономического сотрудничества. Это неподходящая платформа для обсуждения вопросов о политике и безопасности, которым является ситуация на Украине», — сказал дипломат.
Он отметил, что Китай ожидает, что страны G20 будут обсуждать вопросы экономического восстановления, а также противодействия пандемии.
Советник министерства иностранных дел, координатор Джакарты в G20 Диана Триансиа заявила в понедельник, что Индонезия на правах председателя Группы двадцати не намерена включать кризис на Украине в текущую повестку дня, вместо этого сосредоточится на темах, обозначенных в качестве приоритетных в конце прошлого года.
Ранее Индонезия объявила, что во время своего председательства намерена сосредоточиться на вопросах восстановления мировой экономики после пандемии, реформирования глобальной системы здравоохранения, энергетического перехода и цифровой трансформации. Президент Джоко Видодо планирует провести итоговый саммит 30–31 октября на острове Бали в очном формате.
НОВОСТИ
- 13:20 15.03.2022
- Кремль разочарован равнодушием Запада к гибели мирных жителей в Донецке — Песков
- 13:05 15.03.2022
- ЕС запретил любые услуги по определению кредитных рейтингов, связанных с РФ
- 13:00 15.03.2022
- В Киеве вводят запрет на продвижение без спецпропусков
- 12:32 15.03.2022
- В Москве выявили 999 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 15.03.2022
- В России выявили 36 678 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:00 15.03.2022
- Премьеры Польши, Чехии и Словении на поезде пересекли польско-украинскую границу
- 11:32 15.03.2022
- Правительство разберется с подорожанием сахара
- 11:20 15.03.2022
- ВС РФ взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области
- 11:05 15.03.2022
- Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении
- 11:03 15.03.2022
- СберБанк продлит срок действия банковских карт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать