В Кремле не считают, что санкции "сокрушили" российскую экономику

15:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кремле отказались считать экономику России «сокрушённой санкциями». Она столкнулась с трудностями, но речи о том, что это привело к краху экономики, нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Экономика России переживает трудности, но они — одновременно и возможности для развития, обновления, для достижения большей независимости, для налаживания новых производств», — сказал официальный представитель Кремля.

Так он ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что США и их союзники «полностью сокрушили российскую экономику». Говорит Москва