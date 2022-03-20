Австралия вводит санкции против 11 банков РФ и двух российских предпринимателей

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Австралии ввели санкции в отношении двух российских предпринимателей, владеющих активами и акциями австралийских компаний, а также против 11 банков РФ. Об этом в пятницу сообщила глава МИД страны Марис Пейн.

«Правительство Австралии ввело санкции в отношении еще 11 российских банков и государственных структур, <> имеющих отношение к управлению суверенным долгом России. Мы также продолжаем усиливать санкционное давление на предпринимателей, близких к Владимиру Путину, и <…> вводим целевые финансовые санкции и запреты на въезд в Австралию в отношении Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга», — указала в своем заявлении Пейн.