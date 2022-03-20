США и Запад подливают бензин в украинский конфликт, поставляя Киеву вооружения — Небензя

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Запад подливают бензин в украинский конфликт, поставляя все новые вооружения Киеву. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Постпред РФ подчеркнул, что «почти каждый день мы видим сообщения из западных столиц о новых поставках Киеву очередных партий всевозможных вооружений». «Только вчера Вашингтон объявил, что уже на этой неделе передаст Украине оборонную помощь на 1 миллиард долларов. Вы подливаете бензин в этот конфликт», — подчеркнул Небензя. «С сожалением констатируем, что Украина как была для наших западных коллег пешкой в геополитической борьбе против России, так ею и осталась», — заключил российский дипломат.