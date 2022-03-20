Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 300 тысяч
10:20 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество граждан, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины, на утро пятницы превысило 300 тыс., увеличившись за сутки на 15,7 тыс. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
«За минувшие сутки границу Российской Федерации пересекли 15,7 тыс. человек. Общее количество граждан, покинувших ДНР, ЛНР и Украину, составляет более 300 тыс., среди них почти 65 тыс. детей», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что из Донбасса с 18 февраля эвакуированы свыше 261 тыс. человек, почти 40 тыс. прибыли с территории Украины.
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