Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 300 тысяч

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество граждан, прибывших в Россию из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также с Украины, на утро пятницы превысило 300 тыс., увеличившись за сутки на 15,7 тыс. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«За минувшие сутки границу Российской Федерации пересекли 15,7 тыс. человек. Общее количество граждан, покинувших ДНР, ЛНР и Украину, составляет более 300 тыс., среди них почти 65 тыс. детей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из Донбасса с 18 февраля эвакуированы свыше 261 тыс. человек, почти 40 тыс. прибыли с территории Украины.