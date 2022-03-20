Дворкович решил прекратить свои полномочия в качестве председателя фонда «Сколково»

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аркадий Дворкович принял решение прекратить свои полномочия на посту председателя фонда «Сколково», сообщается в пятницу на сайте фонда.

«Аркадий Дворкович принял решение прекратить полномочия председателя фонда „Сколково“ и сосредоточиться на развитии образовательных проектов, в том числе в рамках „Большого Сколково“, — говорится в сообщении.