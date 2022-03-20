Обыск проходит в квартире у лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга
11:20 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартире председателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, а также у ряда активистов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба партии «Яблоко».
«В эти минуты проходит обыск в квартире лидера псковского „Яблока“ Льва Шлосберга. <…> Обыски также проходят в квартирах других псковских активистов, в частности у членов регионального совета псковского „Яблока“, — говорится в сообщении в Telegram-канале партии. В сообщении также отмечается, что в ходе оперативных мероприятий изымается различная техника.
В пресс-службе партии заявили, что поводом для обысков стала публикация анонимного Telegram-канала о губернаторе Псковской области.
Официальным комментарием правоохранительных органов и органов власти Псковской области ТАСС пока не располагает.
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