Обыск проходит в квартире у лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в квартире председателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга, а также у ряда активистов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба партии «Яблоко».

«В эти минуты проходит обыск в квартире лидера псковского „Яблока“ Льва Шлосберга. <…> Обыски также проходят в квартирах других псковских активистов, в частности у членов регионального совета псковского „Яблока“, — говорится в сообщении в Telegram-канале партии. В сообщении также отмечается, что в ходе оперативных мероприятий изымается различная техника.

В пресс-службе партии заявили, что поводом для обысков стала публикация анонимного Telegram-канала о губернаторе Псковской области.

Официальным комментарием правоохранительных органов и органов власти Псковской области ТАСС пока не располагает.