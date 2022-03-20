Певец Левченко арестован в Подмосковье за призывы к насилию в отношении военнослужащих РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Подмосковье арестовал уроженца Украины, обвиняемого в распространении призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Красногорску ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 25-летнего уроженца Республики Украина, обвиняемого в экстремизме (п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила Врадий.

По данным источника в правоохранительных органах, арестованным является певец Игорь Левченко.

По версии следствия, 24 февраля обвиняемый в Instagram разместил видео со своим участием, в котором, «согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств». Видео просмотрело неопределенное количество пользователей. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Москве и Московской области.

«В ходе допроса мужчина дал следователю признательные показания, свою вину признал в полном объеме», — добавила представитель главка. По уголовному делу собран характеризующий материал, назначены лингвистическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы.