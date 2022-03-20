Сбер – официальный партнер паралимпийской команды России

11:10

Сбер и Паралимпийский комитет России заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого банк окажет поддержку отечественному паралимпийскому спорту. Кроме того, на платформе СберВместе открыт благотворительный проект фонда «Параспорт», где любой желающий может внести свой вклад в развитие паралимпийского движения. Все вырученные средства пойдут на поддержку спортсменов, тренеров, специалистов паралимпийской сборной России.

С 18 по 21 марта в Ханты-Мансийске состоятся открытые всероссийские спортивные соревнования «Зимние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"». Помимо российских атлетов в них примут участие спортсмены из Армении, Беларуси, Казахстана и Таджикистана.

«Сбер рад внести свой вклад в поддержку сборной России, – отметил старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. – Для нас честь и ответственность помогать паралимпийскому движению в нашей стране в целом и атлетам национальной команды в частности. Мы восхищаемся их силой духа, стремлением к активной жизни, умением ставить невыполнимые для многих из нас спортивные цели и достигать их. Мы считаем, что поддержка российской команды способствует не только развитию параспорта, но и повышению уровня инклюзивности общества в целом».

«Я рад, что Сбер поддержал российское паралимпийское движение и стал официальным партнером паралимпийской команды России. Благодаря данной инициативе мы сможем дополнительно поощрить спортсменов, тренерский состав и специалистов, – уверен и. о. президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков. – Это весомый вклад в будущее отечественного паралимпийского движения. Выражаю надежду, что такая практика продолжится и наши организации продолжат сотрудничество на благо развития адаптивного спорта в России, а также поддержки юных спортсменов – наших будущих чемпионов».

«Фонд «Параспорт» уже более 15 лет поддерживает развитие паралимпийского спорта, – рассказал инвестор, основатель фонда «Параспорт» Олег Бойко. – В прошлом году мы учредили финансовое поощрение для молодых и перспективных спортсменов сборной за 4-е и 5-е места – это наш «золотой резерв». Мы окажем содействие спортсменам и в этом году. Очень значимо, что к паралимпийскому движению присоединяются сильные партнеры. Уверен, это только расширит финансовую поддержку и популяризацию спорта в обществе. Наша сборная – сильнейшая в мире, что стало возможным благодаря упорству и несгибаемому характеру спортсменов».