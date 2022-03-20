Подразделения ВС РФ и ДНР ведут бои против украинских националистов в центре Мариуполя

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил России и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», — сказал он.