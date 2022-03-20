Путин заявил Шольцу, что Киев пытается затянуть переговоры с Москвой

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Украины стремятся затянуть переговоры с Россией, выдвигая все новые нереалистичные предложения, но российская сторона готова продолжить «поиск развязок» в русле своих принципиальных подходов. Об этом, как сообщила в пятницу пресс-служба Кремля, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Владимир Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», — говорится в сообщении.