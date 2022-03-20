РФ дала понять, что попадающие на Украину грузы с оружием станут целью ВС России — Лавров

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ четко дала понять, что любые заезжающие на территорию Украины грузы с оружием станут законной целью российской спецоперации на Украине, направленной на искоренение угроз в отношении РФ. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать <…> [перевозящими] оружие, станут законной целью», — отметил он.

По словам Лаврова, это «совершенно понятно», поскольку РФ проводит операцию, цель которой заключается в искоренении любой угрозы, исходящей с украинской территории, в отношении России.