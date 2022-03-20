Премьер Польши заявил о намерении заниматься дерусификацией экономики ЕС

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша будет заниматься дерусификацией ее и европейской экономики. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава правительства Матеуш Моравецкий.

«Мы будем заниматься дерусификацией польской и европейской экономики», — сказал он, пояснив, что это означает в том числе отказ от российских нефти, газа и угля. «Мы начинаем полную дерусификацию польской и европейской экономики», — добавил он, признав, что «это может и будет дорого стоить».

Глава правительства представил пакет мер по поддержке экономики Польши, которая, по его словам, несет потери из-за политики Москвы. Премьер в числе первоочередных задач назвал «противодействие росту цен на продовольствие, который будет динамичным». «Сегодня аграрии тратят больше всего на удобрения», — уточнил он. Варшава планирует также финансировать развитие энергетики, в том числе компанию Gaz-System («Газ-систем»), которая управляет сетью газопроводов и строит новую инфраструктуру.

В социальной сфере в ближайшее время правительство Польши намерено выплатить тринадцатую пенсию, «чтобы смягчить последствия инфляции».