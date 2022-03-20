В Москве выявили 1 130 заразившихся коронавирусом за сутки

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 130 против 1 352 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,04%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 727 394 случая инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве возросло на 38 против 42 днем ранее — до 42 366.