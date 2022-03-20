Денацификация на Украине означает отмену законов против русскоязычного населения — Лавров

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что денацификация на Украине подразумевает отмену не только законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но и законов, которые подвергают дискриминации русскоязычное население.

«Конечно, также и денацификация, это наше абсолютное требование. Это потребует не только отмены законов, которые поощряют нацистскую идеологию и практики, но также это будет означать отмену любого законодательства, которое дискриминирует русскоговорящее население и все права русскоговорящего населения. Они испытывали фантастическую дискриминацию на Украине, их очень обижали», — сказал он в пятницу в интервью телеканалу RT.