Националисты нанесли удары «Точками-У» с кассетными зарядами по домам в Мелитополе

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ночью 18 марта националисты нанесли удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя. Об этом в пятницу сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому националистическому режиму, по жилым кварталам города Мелитополя были нанесены удары ракетами „Точка-У“ с кассетными боевыми частями», — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что «очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям», когда заведомо известно об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, «подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины».