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НОВОСТИ

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых

14:00 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России на очередном заседании совета директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых после ее резкого внепланового увеличения 28 февраля с уровня 9,5%, следует из материалов регулятора.

«Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен», — указано в сообщении ЦБ.

Отмечается, что в дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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