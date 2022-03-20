Европарламент запретил вход в свои здания дипломатам РФ и Белоруссии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский парламент запретил вход в свои комплексы зданий в Брюсселе и Страсбурге российским и белорусским дипломатам и официальным лицам. Об этом написала в пятницу в «Твиттере» президент Европарламента Роберта Метсола.

«С сегодняшнего дня дипломатическому и государственному персоналу России и Белоруссии запрещено входить в здания Европарламента, — написала она. — В Доме демократии (имеется в виду Европарламент — прим. ТАСС) не место тем, что разрушает демократический миропорядок».

Как пояснил ТАСС российский дипломатический источник в Брюсселе, в связи с закрытием зданий Европарламента в период пандемии коронавируса вход туда для российских дипломатов и так был предельно затруднен в течение длительного времени.