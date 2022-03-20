Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата
15:12 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом ТАСС сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
«Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — „деятельность, несовместимая с их статусом“. Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», — сообщила дипломат.
НОВОСТИ
- 18:05 20.03.2022
- Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
- 17:54 20.03.2022
- Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
- 15:42 20.03.2022
- Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
- 13:20 20.03.2022
- НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
- 11:20 20.03.2022
- В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
- 11:10 20.03.2022
- Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
- 11:00 20.03.2022
- Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
- 10:48 20.03.2022
- Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
- 09:30 20.03.2022
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
- 09:25 20.03.2022
- До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать