Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата. Об этом ТАСС сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Объявили персонами нон грата десять дипломатов, формулировка обычная — „деятельность, несовместимая с их статусом“. Воспринимаем это как крайне недружественный акт и оставляем за собой право на ответные действия», — сообщила дипломат.