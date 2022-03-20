Советские системы ПРО не могут быть переданы странами НАТО в третьи страны — Лавров
15:32 18.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Системы противоракетной обороны (ПРО) советского и российского производства, которые имеются в распоряжении некоторых стран НАТО, не могут быть легально переданы в третьи страны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
«Исходя из прагматических причин, они [Киев] полагают, что можно попросить членов НАТО, которые еще владеют системами ПРО советского производства, [передать им эти системы ПРО], [Киев полагает], что они их защитят. Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы ПРО и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат, соглашение о пользовании, не разрешает направлять их в третьи страны. Это вполне законное требование», — отметил Лавров.
Новости
- 18:05 20.03.2022
- Постпред США при ООН уклончиво ответила на вопрос по поводу признания независимости ЛНР и ДНР
- 17:54 20.03.2022
- Военное положение в Украине продлено еще на 30 суток
- 15:42 20.03.2022
- Минфин Франции: Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 млрд евро
- 13:20 20.03.2022
- НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
- 11:20 20.03.2022
- В России снижение суточного прироста новых случаев COVID-19 отмечается 18 дней подряд
- 11:10 20.03.2022
- Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
- 11:00 20.03.2022
- Глава МИД Турции считает, что позиции РФ и Украины "совпадают по важным и критическим вопросам"
- 10:48 20.03.2022
- Болгария не собирается продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в этом году
- 09:30 20.03.2022
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 20 марта, 2022
- 09:25 20.03.2022
- До 9 градусов тепла прогнозируют синоптики в воскресенье в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать