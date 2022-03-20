Советские системы ПРО не могут быть переданы странами НАТО в третьи страны — Лавров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Системы противоракетной обороны (ПРО) советского и российского производства, которые имеются в распоряжении некоторых стран НАТО, не могут быть легально переданы в третьи страны. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

«Исходя из прагматических причин, они [Киев] полагают, что можно попросить членов НАТО, которые еще владеют системами ПРО советского производства, [передать им эти системы ПРО], [Киев полагает], что они их защитят. Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы ПРО и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат, соглашение о пользовании, не разрешает направлять их в третьи страны. Это вполне законное требование», — отметил Лавров.