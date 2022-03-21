ЕС и США рассмотрят расширение санкций против РФ, включая отказ от российской нефти - СМИ
07:00 21.03.2022 Источник: Интерфакс
Руководители стран Евросоюза и президент США Джо Байден на предстоящих на этой неделе саммитах в рамках ЕС, "большой семерки" и НАТО рассмотрят возможности дальнейшего расширения антироссийских санкций, сообщают СМИ со ссылками на источники из числа официальных лиц.
Евросоюз продолжит обсуждение санкционного режима на уровне министров иностранных дел в понедельник, в четверг ожидается прибытие в Брюссель президента США Джо Байдена. В саммите G7 примет участие и Япония.
По словам источников, ЕС уже работает над пятым пакетом санкций, в который может войти введение эмбарго на импорт странами Союза российской нефти. Ранее такое решение приняли США и Великобритания.
В то же время, по вопросу нефтяного эмбарго позиции стран разошлись. Против, по словам собеседников СМИ, выступает более других стран зависящая от российских энергоносителей Германия. Она опасается, что Россия может в ответ на отказ от нефти остановить поставки газа.
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