Болгария и Румыния усилят безопасность морских границ из-за сорвавшихся мин с пляжей Одессы

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После появления информации о минах «с пляжей Одессы», унесенных в море во время шторма, Болгария и Румыния усилили безопасности морских границ, 21 марта сообщает издание Комсомольская правда.

Болгарией и Румынией принято решение об усилении безопасности морских границ после сообщений, что мины, установленные ВМС Украины у портов, после шторма оторвались и могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и в Средиземное море.

ИА Красная Весна