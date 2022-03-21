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Вице-премьер Украины заявила, что Мариуполь не будет сдан

09:20 21.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вице-премьер Украины ответила на предложение России по Мариуполю. Ирина Верещук заявила, что город не будет сдан.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия настаивает на письменном ответе Киева до 5 утра 21 марта на предложения по спасению мирных жителей Мариуполя и городской инфраструктуры. Минобороны призвало международные гуманитарные организации, в том числе ООН, ОБСЕ, Красный крест, помочь эвакуировать жителей города.

«Ни о каких сдачах, сложении оружия речи идти не может. Мы уже российской стороне об этом сообщили», — заявила Верещук «Украинской правде». Она добавила, что Киев уведомил об этом также ООН и Международный комитет Красного креста.  Говорит Москва

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