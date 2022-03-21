Сбер предложил малому бизнесу бесплатную систему управления торговлей на маркетплейсах
10:50 21.03.2022
Сбер предложил малому бизнесу систему управления торговлей на маркетплейсах за 0 рублей. Сервис позволит быстро запустить продажи и управлять онлайн-торговлей на ключевых маркетплейсах России и в соцсетях из единого личного кабинета на платформе inSales.
Предложение актуально для продавцов с каталогом товаров до 500 единиц, уже торгующих на одном из маркетплейсов или в соцсетях, но желающих выйти на новые торговые площадки. Размещение информации о товарах всего в несколько кликов сразу на нескольких маркетплейсах, соцсетях и досках объявлений значительно повысит скорость масштабирования бизнеса и снизит затраты на управление каналами продаж.
В рамках расширенной подписки предприниматели могут увеличить ассортимент на маркетплейсах и создать собственный или перенести уже существующий интернет-магазин на платформу inSales.
«Задача Сбера – максимально упростить условия ведения бизнеса наших клиентов и минимизировать их издержки, – подчеркнул вице-президент Сбербанка по развитию экосистемы юридических лиц Александр Белокопытов. – Уже почти год в экосистеме Сбера представлена компания inSales, предоставляющая решения для управления продажами. За это время количество интернет-магазинов, созданных на базе платформы, увеличилось более чем на 2 тысячи. Предлагая нашим клиентам бесплатный выход на маркетплейсы, мы помогаем предпринимателям легко и без дополнительных расходов начать продажи товаров на крупнейших площадках».
НОВОСТИ
- 18:00 21.03.2022
- В Думу внесли проект о денонсации протокола о присоединении РФ к ВТО
- 17:32 21.03.2022
- Иран предложил Индии поставлять нефть с оплатой в рупиях
- 17:30 21.03.2022
- Сбер выдал рекордный объем льготной ипотеки с начала марта 2022 года
- 17:12 21.03.2022
- Иностранные спецслужбы используют мигрантов в подрывной работе против РФ — эксперты СБ
- 17:00 21.03.2022
- Суд запретил в РФ Instagram и Facebook за экстремистскую деятельность
- 16:32 21.03.2022
- Минобрнауки РФ ввело мораторий на показатели по публикациям ученых в зарубежных журналах
- 16:15 21.03.2022
- FIDE дисквалифицировала россиянина Сергея Карякина на шесть месяцев
- 16:01 21.03.2022
- Собянин объявил о старте программы льготного кредитования предприятий пищепрома и фармацевтики
- 16:00 21.03.2022
- Оружие из США попало к неонацистам «Азова», это основание для импичмента Байдену — Володин
- 15:32 21.03.2022
- ЕС полностью зависим от поставок российской нефти — премьер Нидерландов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать