Националисты провели в городе Сумы провокацию, о которой предупреждало ВС РФ — МО России
11:05 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские националисты в городе Сумы ночью провели провокацию — на заводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака, угрозы для жителей нет. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России. По заявлению главы Сумской областной администрации, на заводе „Сумыхимпром“ произошла утечка аммиака. Угрозы для жителей Сум нет, так как воздушные массы двигались „не в сторону города“, — сказал он.
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