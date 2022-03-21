Пассажирский Boeing с 133 пассажирами потерпел крушение в Китае

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Boeing 737 («Боинг 737») авиакомпании China Eastern Airlines с 133 пассажирами на борту потерпел крушение на юге КНР, информации о погибших пока нет. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая.

Предполагаемое место падения находится в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. На месте инцидента начался пожар, туда выдвинулись спасатели.