В России впервые с 16 января выявили менее 30 тыс. заболевших ковидом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 709, до 17 611 401, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Впервые с 16 января в стране выявлено менее 30 тысяч случаев за день. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 61 938, до 16 271 880. Днем ранее в штабе заявляли о 74 675 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 409, до 364 901. Днем ранее было зафиксировано 434 смерти.