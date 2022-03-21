В России впервые с 16 января выявили менее 30 тыс. заболевших ковидом за сутки
12:20 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 28 709, до 17 611 401, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Впервые с 16 января в стране выявлено менее 30 тысяч случаев за день. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,16%.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 61 938, до 16 271 880. Днем ранее в штабе заявляли о 74 675 вылечившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 409, до 364 901. Днем ранее было зафиксировано 434 смерти.
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