ВС РФ уничтожили ракетами штаб механизированной бригады на Украине — МО

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец», — сказал Конашенков.