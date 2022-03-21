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ВС РФ уничтожили ракетами штаб механизированной бригады на Украине — МО

12:32 21.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец», — сказал Конашенков.

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