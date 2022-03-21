Решений о переносе губернаторских выборов в 2022 году пока не принималось — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решений о переносе сроков губернаторских выборов в России в нынешнем году пока не принималось, актуального обсуждения на этот счет не ведется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось, никакого актуального обсуждения не ведется. Поэтому об этом говорить сейчас просто невозможно», — ответил он на вопросы, возможен ли перенос выборов, а также обсуждается ли в Кремле вероятность отказа от прямых губернаторских выборов в тех регионах, где они намечаются.