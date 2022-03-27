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Турция устоновит принадлежность обнаруженной в Босфоре мины

11:27 27.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил в воскресенье, что Анкара изучает обнаруженную в проливе Босфор мину, чтобы установить ее принадлежность.

«Нам поступала различная информация из России и с Украины. Поступала информация, что в этом районе могут быть дрейфующие мины. На дежурство заступили наши тральщики, — сказал глава Минобороны республики в эфире телеканала Си-эн-эн тюрк. — [Обнаруженная в Босфоре] мина оказалась миной старого образца. Ее изучают, чтобы понять, кому она принадлежит. В настоящее время нет каких-либо помех для движения в Босфоре».

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