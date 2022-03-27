Рогозин: Коммерческий рынок для наших ракет искусственно закрыт

15:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что коммерческий рынок для российских космических ракет-носителей искусственно закрыт.

«Когда мы понимаем, что коммерческий рынок для наших ракет искусственно закрыт, хотя наши ракеты лучше, чем западные образцы, мы не будем толкаться в закрытую дверь, мы просто развернемся в другую сторону», — заявил Рогозин после памятных мероприятий на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и летчика Владимира Серегина.

По словам главы госкорпорации, предприятия Роскосмоса наладят производство продукции, необходимой для авиации, сельского хозяйства, энергетики, медицины.